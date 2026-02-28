Тренер «Балтики» высказался об офсайдных линиях при отмене гола в ворота «Зенита»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев высказался о ситуации с отменой гола в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– Вас удовлетворили объяснения с линиями, которые вы увидели?

– Нет, абсолютно. Линии прочертили по пяткам, несмотря на то, что плечо защитника было дальше.