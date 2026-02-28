Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика» (1:0).

«Судья хорошо отработал в этом матче. Было минимум остановок. Была игра на ходу. В наше время, когда не было VAR, отмененный гол «Балтики» засчитали бы, но мы живем в эпоху видеоповторов, и по судейским меркам там было положение «вне игры».

Сам матч мне очень понравился, это была игра лидеров чемпионата. Я считаю, что это центральный матч тура.

В первом тайме «Зенит» имел преимущество, но во втором тайме «Балтика» сыграла очень хорошо и владела мячом. Балтийцы смогли сохранить почти всех ключевых игроков в межсезонье, а отличная физическая готовность команды Талалаева не вызывала сомнений. Они зажали в тиски индивидуально сильных игроков «Зенита». Те шли в обыгрыш, но футболисты гостей сразу страховали друг друга», – сказал Гришин.