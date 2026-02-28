«Балтике» удвоят премиальные, если команда финиширует в топ-2

Футболисты «Балтики» могут увеличить заработок по итогам сезона.
Если калининградцы финишируют в чемпионате России в топ-2, то все их премиальные увеличатся в два раза.
- Накануне «Балтика» возобновила сезон чемпионата России гостевым матчем 19-го тура против «Зенита». Калининградцы проиграли со счетом 0:1. Единственный гол у петербуржцев забил бразильский нападающий Луис Энрике.
- Во втором тайме команда Андрея Талалаева забила первой после углового, но главный арбитр встречи Алексей Сухой из Люберец отменил взятие ворот из-за пассивного офсайда у нападающего Брайана Хиля.
- «Балтика» в турнирной таблице идет на пятом месте. Отставание от лидирующей двойки составляет пять очков.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова