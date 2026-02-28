Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Балтике» удвоят премиальные, если команда финиширует в топ-2

«Балтике» удвоят премиальные, если команда финиширует в топ-2

Сегодня, 11:44
2

Футболисты «Балтики» могут увеличить заработок по итогам сезона.

Если калининградцы финишируют в чемпионате России в топ-2, то все их премиальные увеличатся в два раза.

  • Накануне «Балтика» возобновила сезон чемпионата России гостевым матчем 19-го тура против «Зенита». Калининградцы проиграли со счетом 0:1. Единственный гол у петербуржцев забил бразильский нападающий Луис Энрике.
  • Во втором тайме команда Андрея Талалаева забила первой после углового, но главный арбитр встречи Алексей Сухой из Люберец отменил взятие ворот из-за пассивного офсайда у нападающего Брайана Хиля.
  • «Балтика» в турнирной таблице идет на пятом месте. Отставание от лидирующей двойки составляет пять очков.

Еще по теме:
Эксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге 2
Орлов отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика» 7
Комментатор матча «Зенит» – «Балтика»: «Я сто раз ничего не понял» 8
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Балтика
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1772268721
) В топ-3 утроят.. В топ-10 все всё сохранят ,но только Талалаеву.)
Ответить
СПОРТ 21 века
1772269657
С такой игрой и самоотдачей вполне могут рассчитывать...
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
2
ВидеоЭксперт по судейству прокомментировал скандал в Петербурге
11:11
6
ВидеоОрлов отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
10:56
16
ВидеоКомментатор матча «Зенит» – «Балтика»: «Я сто раз ничего не понял»
10:10
15
Черданцев после скандала в Петербурге призвал не показывать зрителям офсайдные линии
10:03
24
ФотоЭмоциональная реакция Миллера на гол «Зенита» «Балтике»
09:40
16
Видео«Нет слов»: «Балтика» – о произошедшем в Петербурге
09:26
16
ВидеоРеакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
09:19
26
Болельщики «Зенита» по-хамски отреагировали на шум по поводу отмены гола «Балтики»
08:52
20
Шнякин вступился за арбитров, отменивших гол «Балтики»
08:29
23
Все новости
Все новости
Экс-игрок ЦСКА назвал хорошей работу судьи в матче «Зенит» – «Балтика»
12:16
Где смотреть матч «Ахмат» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:06
Где смотреть матч «Сочи» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:04
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 1 марта 2026
12:01
Назван главный козырь «Спартака» на остаток сезона
11:58
«Лютый ад»: Боярский – о матче «Зенит» – «Балтика»
11:50
2
«Балтике» удвоят премиальные, если команда финиширует в топ-2
11:44
2
Радимов назвал Аршавина «мудаком»
11:25
1
Мостовой дал обещание на случай, если возглавит «Спартак»
10:32
1
ФотоЭмоциональная реакция Миллера на гол «Зенита» «Балтике»
09:40
16
Видео«Нет слов»: «Балтика» – о произошедшем в Петербурге
09:26
16
ВидеоРеакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»
09:19
26
ВидеоВратарь «Зенита» объяснил, почему гол «Балтики» отменен верно
09:13
4
Подсчитан заработок Дурана за матч с «Балтикой»
09:07
5
Болельщики «Зенита» по-хамски отреагировали на шум по поводу отмены гола «Балтики»
08:52
20
Шнякин вступился за арбитров, отменивших гол «Балтики»
08:29
23
Хиддинк описал Семака тремя словами
08:21
Бородин – об отмене гола «Балтики»: «Тем и прекрасен футбол»
08:16
4
Реакция фанатов «Зенита» на скандальную победу над «Балтикой»
08:11
17
Петров из «Балтики» эмоционально высказался об отмене гола в ворота «Зенита»
01:24
5
Нигматуллин двумя словами отреагировал на отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
01:01
12
Тренер «Балтики» – о поражении от «Зенита» с отмененным голом: «Все вместе преподнесли Семаку подарок на день рождения»
00:45
2
ВидеоМостовой «по-футбольному» разобрал отмену гола «Балтики» в ворота «Зенита»
00:25
16
ВидеоСтало известно, будет ли «Балтика» обжаловать отмену гола в ворота «Зенита»
00:17
21
Видео«Зенит» показал, как Семака поздравили в раздевалке с 50-летием
00:09
6
ВидеоВратарь «Зенита» Адамов ответил, справедливо ли отменен гол «Балтики»
Вчера, 23:57
19
В «Балтике» высказались о судействе в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:50
12
ВидеоСемак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»
Вчера, 23:39
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 