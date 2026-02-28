Назван главный козырь «Спартака» на остаток сезона

Проспартаковский блогер Максим Никитин поделился ожиданиями от команды в весенней части сезона.
Он заявил, что главным козырем красно-белых будут стандартные положения.
- «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место. В январе команду принял испанский тренер Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса». Киприоты под руководством Карседо вышли в общий этап Лиги чемпионов.
- Москвичи не брали чемпионский титул с 2017 года, когда удалось стать чемпионами под руководством Массимо Карреры. Итальянец сейчас без работы.
- «Спартак» возобновит сезон РПЛ 1 марта гостевым матчем против «Сочи» Игоря Осинькина, занимающего последнее место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: «Спорт-Экспресс»