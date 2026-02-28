Введите ваш ник на сайте
Реакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»

Сегодня, 09:19
26

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о ситуации в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.
  • Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Можно, в принципе, сразу и церемонию награждения проводить. Сразу всем всe наглядно объяснили.

Помеха – левая. Линии – левые. Ни в чем не убеждающие. Вижу, что не меня одного.

Эта история показывает, что не засчитать при остром желании можно что угодно.

Спасибо за такое возвращение, РПЛ. Вот как после этого дальше смотреть? И зачем?

А сейчас готовьтесь: нас начнут убеждать, что черное – это белое.

Кто. Рисует. Линии? Имя, отчество, фамилия? Мы должны его знать, но мы не знаем», – написал Рабинер.

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vvv123
1772262891
Ну а чего вы хотели от жыдка?
Ответить
Fju-2
1772263234
Помеха – правая. Линии – правые, по тому кадру, который был представлен. А вот сам кадр/камера выбраны странно, на нём левая нога закрыта правой, по которой выбрана точка. Хотя левая нога наверняка ближе к воротам.
Ответить
slavа0508
1772263735
Вся страна видела . что гол чистый . но у болотных и Сухого . походу зрение устроено по другому у них еврики в глазах ...
Ответить
Freyd
1772263795
Без такого мухлежа придется 3-ее столетие проводить:)))
Ответить
Artemka444
1772264425
Вот с.... И проснулись Тока когда Спартаку так же забьют и отменят гол вы будите орать и доказывать что игрок был в офсайде и мешал вратарю Так смотрите за своей помойкой Сколько вам левых голов засчитали???
Ответить
slavа0508
1772265791
Здесь явно не простая ошибка судьи . здесь статьёй 290 УК РФ попахивает ...
Ответить
subbotaspartak
1772268342
Кто. Рисует. Линии? Имя, отчество, фамилия? Мы должны его знать,..... Миллер?
Ответить
ziborock
1772269377
Кто рисует?! Иванов на ВАР был, можно было бы и догадаться!)
Ответить
Fibercore
1772269629
Будем честны. Балтику засудили. Зину тащат. Но то, что и мы (Быки), и Спартак, и ЦСКА с Локо и Динамо не могут достойно играть на равных с ЗПРФ - это факт. Потому они и творят, что хотят. Половина команд чемпа так или иначе на подкормке у Газпрома, которые с ним не выкладываются на полную, как с прямыми его конкурентами. Руководители клубов сами виноваты в такой ситуации, молча наблюдая за произволом, значит, их это устраивает. После подобоно, я бы запретил выходить игрокам на поле в оставшихся турах. Сформировали бы альтернативный турнир и начали играть по-честному, без ВАР. Но их всё устраивает, потому анархия ЗПРФ продолжится.
Ответить
Интерес
1772269675
ТО был один "судью на мыло", а теперь семь рыл-все честные, при помощи электроняки и поддержки ЭСК, с гастарбайтеров во главе судейства.
Ответить
