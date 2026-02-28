Реакция Рабинера на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о ситуации в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Балтика».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«Можно, в принципе, сразу и церемонию награждения проводить. Сразу всем всe наглядно объяснили.

Помеха – левая. Линии – левые. Ни в чем не убеждающие. Вижу, что не меня одного.

Эта история показывает, что не засчитать при остром желании можно что угодно.

Спасибо за такое возвращение, РПЛ. Вот как после этого дальше смотреть? И зачем?

А сейчас готовьтесь: нас начнут убеждать, что черное – это белое.

Кто. Рисует. Линии? Имя, отчество, фамилия? Мы должны его знать, но мы не знаем», – написал Рабинер.