Черданцев после скандала в Петербурге призвал не показывать зрителям офсайдные линии

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

Черданцев предложил больше не показывать офсайдные линии по ТВ.

«Офсайдные линии рисуются вручную, зачем вообще их показывать, если они не проясняют ситуацию? Пусть на ВАР сами смотрят и просто сообщают судье своe решение, и игра идeт дальше», – сказал Черданцев в эфире «Матч ТВ».