Генич: «Зенит» взял три очка, а выиграла «Балтика»

Комментатор Константин Генич подвел итоги матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Сколько же «Балтика» бегает! Потрясающая энергетика и организация. Отменно готовы.

По-другому, наверное, любимая РПЛ и не могла вернуться… 😉 Засудили, отмененный гол, споры, судьи, линии, пятки, ВАР… Всe как мы любим ⚽️👍🏻

«Зенит» взял 3 очка, а выиграла «Балтика». Второй тайм в их исполнении – супер 👍🏻» – написал Генич в своем телеграм-канале.