Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о перспективах сборной США на домашнем чемпионате мира.

Американцы стартовали на ЧМ-2026 с двух побед.

Они обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).

Им осталось провести матч с уже вылетевшей Турцией (26 июня, 05:00 мск).

– Если мы возвращаемся к США, вот к этому мнению, что команда может пройти далеко… Далеко…

– Хорошо, четвертьфинал – далеко это?

– Четвертьфинал – это максимум. Прямо максимум.

– Ну это же далеко.

– Но это, знаешь, в 1/8 тебе должно очень повезти. Думаю, что 1/8 – это их уровень.