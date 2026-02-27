Экс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой».
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
- Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
«И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю «Зенита». Говорить, что линии кривые, нет смысла – они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили.
Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря.
На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал.
Несложный момент для Сухого. ВАР в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря – это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на ВАР разобрались», – заявил Федотов.
Источник: «Чемпионат»