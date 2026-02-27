Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Экс-арбитр Федотов проанализировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Вчера, 23:17
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде в матче 19-го тура между «Зенитом» и «Балтикой».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
  • Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«И так видно было, что игрок за линией офсайда перекрывал обзор вратарю «Зенита». Говорить, что линии кривые, нет смысла – они нормальные. Как камеры стоят, так и начертили.

Пятка Хиля находилась ближе к линии ворот. Сухого позвали, чтобы он оценил момент на влияние игрока «Балтики» на вратаря.

На повторе видно, что Адамов сначала двинулся влево и только в последний момент увидел, что мяч летит в другую сторону. Так что Хиль ему мешал.

Несложный момент для Сухого. ВАР в таких ситуациях обязан звать, потому что влияние на вратаря – это решение главного арбитра. Сухой и Иванов на ВАР разобрались», – заявил Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Федотов Игорь
kvm
1772223994
сбитый дятел
Ответить
Интерес
1772224775
Все на дотации ГАЗПРОМА. Вывод стар , как этот футбольный мир :"С сильным не борись,с богатым не судись". Остаётся вопрос чисто профессиональный :Зачем "великолепный вратарь Адамов двинулся влево", если позиция бьющего( и точка "приземления" мяча) явно свидетельствовали о том , что единственно-возможная зона поражения ворот-именно правый угол ворот?
Ответить
Strige
1772225423
Обьясни мне, бывший судья, почему красная линия проходит по краю пятки игрока Балтики, а синяя, да и красная, по середине стопы игрока Зенита... Или эта нога, кого надо нога? )))
Ответить
VVM1964
1772226838
Помимо важности как начертить линии, немаловажно ещё и правильно рассмотреть - чья там пятка ближе ! Вот "как надо", так и рассмотрли !)...
Ответить
Вжыхъ
1772229178
А, ну, норм - главное был ли он перед вратарём или нет, на оффсайд пофиг;)
Ответить
