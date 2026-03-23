Экс-судья РПЛ оценил эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку вингера «Спартака» Маркиньоса в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

На 67-й минуте встречи после выноса мяча защитником «Спартака» Русланом Литвиновым мяч попал в руку бразильца в штрафной площади красно-белых. Судейская бригада Рафаэля Шафеева не стала просматривать ВАР и не назначила пенальти в ворота москвичей.

– Были ли пенальти в данном эпизоде?

– Была рука у игрока номер 10, но назначать 11-метровый в такой ситуации – не следовало, что и сделала судейская бригада. Все правильно. Шафеев находился в открытой позиции и контролировал весь эпизод.

Игрок номер 68 команды «Спартак» выносил мяч из штрафной площади и попал подставленную игроком руку. По всем рекомендациям, когда свой попадает своему в руку в штрафной площади или еще где-то, то не следует фиксировать нарушение правил и ставить пенальти. Это и сделал Шафеев.

– Если бы такой пенальти не поставили в ворота «Зенита», то был бы скандал?

– Нет, почему? Это же все по рекомендациям и по правилам. Какая разница «Зенит» играет или «Спартак»? Абсолютно без разницы. Сейчас играют «Динамо» и «Зенит». Если там будет такой эпизод, то арбитры обязаны продолжить игру, и это не вмешательство ВАР.

– Как в целом оцените судейство Шафеева в этом матче?

– Хорошее судейство. Он близко контролировал игру, хорошо управлял игроками, правильно перемещался по полю… Последнее было не всегда, но в основном, 85 процентов времени, Шафеев правильно перемещался по полю и занимал позицию перед штрафной площадью.

Судья находился всегда в движении, чтобы избежать конфронтации. Была тихая и спокойная игра. Каких-то эпизодов в штрафной площади, которые связаны с правильностью назначения пенальти или красных карточек не было. Как таковая игра была несложная.