  • Экс-судья РПЛ оценил эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака»

23 марта, 13:51
2

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку вингера «Спартака» Маркиньоса в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

На 67-й минуте встречи после выноса мяча защитником «Спартака» Русланом Литвиновым мяч попал в руку бразильца в штрафной площади красно-белых. Судейская бригада Рафаэля Шафеева не стала просматривать ВАР и не назначила пенальти в ворота москвичей.

– Были ли пенальти в данном эпизоде?

– Была рука у игрока номер 10, но назначать 11-метровый в такой ситуации – не следовало, что и сделала судейская бригада. Все правильно. Шафеев находился в открытой позиции и контролировал весь эпизод.

Игрок номер 68 команды «Спартак» выносил мяч из штрафной площади и попал подставленную игроком руку. По всем рекомендациям, когда свой попадает своему в руку в штрафной площади или еще где-то, то не следует фиксировать нарушение правил и ставить пенальти. Это и сделал Шафеев.

– Если бы такой пенальти не поставили в ворота «Зенита», то был бы скандал?

– Нет, почему? Это же все по рекомендациям и по правилам. Какая разница «Зенит» играет или «Спартак»? Абсолютно без разницы. Сейчас играют «Динамо» и «Зенит». Если там будет такой эпизод, то арбитры обязаны продолжить игру, и это не вмешательство ВАР.

– Как в целом оцените судейство Шафеева в этом матче?

– Хорошее судейство. Он близко контролировал игру, хорошо управлял игроками, правильно перемещался по полю… Последнее было не всегда, но в основном, 85 процентов времени, Шафеев правильно перемещался по полю и занимал позицию перед штрафной площадью.

Судья находился всегда в движении, чтобы избежать конфронтации. Была тихая и спокойная игра. Каких-то эпизодов в штрафной площади, которые связаны с правильностью назначения пенальти или красных карточек не было. Как таковая игра была несложная.

  • Голы у «Спартака» в этом матче забили Ливай Гарсия на 17-й минуте и Руслан Литвинов на 25-й.
  • Красно-белые занимают 6-е место с 38 очками после 22 туров. «Оренбург» идет 15-м с 18 очками.

Еще по теме:
Реакция Червиченко на попадание мяча в руку Маркиньосу в игре с «Оренбургом» 1
Игрок «Крыльев», на которого претендует «Спартак», получил травму 4
«Спартак» заинтересовался немецким защитником 9
Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Маркиньос Федотов Игорь Шафеев Рафаэль
Комментарии (2)
Номэд
1774265109
Играл бы Спартак с бичами из питера и судил карась, левников или ещё какой нибудь кукуян, то поставили бы пеналь 100% зпрф!
Ответить
Юбиляр
1774267852
Тем более мяч попал в руку рикошетом от груди!...
Ответить
Главные новости
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
1
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
4
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
3
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
2
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Мостовой заявил, что Россия победила Никарагуа с помощью судьи
10:44
8
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
Все новости
Все новости
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
9
Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина
11:27
1
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»
10:38
1
Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа
10:12
2
ВидеоЭкс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
09:48
2
Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ
09:40
19
Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа
09:31
«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России
09:22
1
ВидеоГуберниев прокомментировал чудовищную ошибку Сафонова в матче с Никарагуа
05:15
5
Божович объяснил, почему США напали на Иран
01:12
32
Капитан «Краснодара» получил травму в сборной
00:51
2
Сафонов рассказал о встрече с Галицким в Краснодаре
00:29
Карпин назвал главную звезду сборной России
00:20
8
Видео«Лучший гол в жизни»: игрок Никарагуа под впечатлением от забитого мяча Сафонову
Вчера, 23:21
Бразильцы захейтили игрока «Зенита»
Вчера, 23:05
5
Сборная России не обошлась без травм в матче с Никарагуа
Вчера, 21:45
3
Российского тренера обвинили в пьяном дебоше в поезде
Вчера, 21:23
3
Сборные России и США близки к проведению товарищеского матча
Вчера, 20:25
11
Заявление Абаскаля в поддержку России
Вчера, 19:31
2
Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа
Вчера, 19:16
18
Мостовой описал, каким будет матч Россия – Никарагуа
Вчера, 18:55
1
Аршавин назвал победителя матча Россия – Никарагуа
Вчера, 18:47
12
Орлов недоволен ценами на матч сборной России
Вчера, 18:23
6
Фото«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим
Вчера, 17:35
10
Воробьев охарактеризовал Карпина двумя словами
Вчера, 17:28
Стало известно местонахождение «сбежавшего» Адиева
Вчера, 17:23
5
Все новости
