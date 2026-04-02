Орлов объяснил, почему «Зенит» лучше «Спартака»

2 апреля, 00:37
14

Комментатор Геннадий Орлов указал на преимущество «Зенита» над «Спартаком».

«Слушайте, у «Зенита» два европейских кубка! Вот все говорят про московский «Спартак»… Да, хорошая команда. Да, хорошо играли. Но они ни разу европейский кубок не выигрывали», – сказал Орлов.

  • «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, победив в финале турнира «Рейнджерс» (2:0).
  • Через 3,5 месяца петербуржцы взяли Суперкубок УЕФА, справившись с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
  • Кубок УЕФА также брал ЦСКА в 2005-м.
  • Лучший результат в истории «Спартака» – 1/2 финала Кубка европейских чемпионов-1990/91, Кубка обладателей кубков-1992/93 и Кубка УЕФА-1997/98.
  • По чемпионским титулам РПЛ у красно-белых и сине-бело-голубых на сегодняшний день равенство – по 10.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1775082641
в цска пришла сибнефть (ныне газпромнефть) - сразу мощный закуп, вагнеры, карвальи, жирковы, игнашевичи, красичи и т.д. как итог вливаний - взятый еврокубок. зенит - примерно аналогично. хотя мощный трансфер был буквально один - тимощук. остальные по мелочи. спартаг - федунятник. денег вбухано не меньше. как итог - копа дель сол. ужасно почётный трофей, даже у зенита такого нет. страшно завидуем тарасятнику!
Ответить
Бумбраш
1775094450
Клоуны бразилбургские
Ответить
ПалкоВводецъ007
1775104039
У них и в прошлом был один смех. В перестройку жировали, когда все клубы влачили своё жалкое существование. Скупали всех лучших. А когда в других клубах появились деньги, то они сразу захлопнулись на 6 месте на долгие десятилетия. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1775107847
Ща обиженки выдадут . Выдадут полной . (двое уже разогревают публику).
Ответить
NewLife
1775111439
"Мы еще ничего не начинали"))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1775118413
дегенеративный Орлов объяснил, почему «Бо.мжит» лучше «Спартака»: - мне Алеша платит за то, что я хвалю его болото... денежки мюллера - в этом зина лучше Спартака. В остальном мне по боку - на опохмел хватает и ладно)
Ответить
Cleaner
1775120471
Орлов: -Зенит лучше Спартака потому, что Зенит из Питера!
Ответить
anatolich72
1775124342
Что зенька лучшая команда будут визжать ещё минимум 4 года, это ясно всем.
Ответить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1775125515
Спартак уже 2 десятилетия заурядный середняк.
Ответить
Айболид
1775129615
Чёт визгу маловато ,один "гудалин" за всех отдувается .
Ответить
