Орлов объяснил, почему «Зенит» лучше «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов указал на преимущество «Зенита» над «Спартаком».
«Слушайте, у «Зенита» два европейских кубка! Вот все говорят про московский «Спартак»… Да, хорошая команда. Да, хорошо играли. Но они ни разу европейский кубок не выигрывали», – сказал Орлов.
- «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок УЕФА, победив в финале турнира «Рейнджерс» (2:0).
- Через 3,5 месяца петербуржцы взяли Суперкубок УЕФА, справившись с «Манчестер Юнайтед» (2:1).
- Кубок УЕФА также брал ЦСКА в 2005-м.
- Лучший результат в истории «Спартака» – 1/2 финала Кубка европейских чемпионов-1990/91, Кубка обладателей кубков-1992/93 и Кубка УЕФА-1997/98.
- По чемпионским титулам РПЛ у красно-белых и сине-бело-голубых на сегодняшний день равенство – по 10.
Источник: «Чемпионат»