Орлов пристыдил Карпина: «Это падение культуры, косноязычие»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матерной речи Валерия Карпина в раздевалке сборной России.

Речь о перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.

Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 130-е.

«Кроме игры нашей сборной, огорчило нашумевшее видео из раздевалки. Не помню, чтобы Бесков, Лобановский, Якушин или Аркадьев позволяли себе так говорить. Это падение культуры, косноязычие.

При всeм уважении к заслугам Валерия Карпина как футболиста, он, конечно, не оратор. В своих интервью он не рассказывает о футболе так доходчиво, как это делали все перечисленные мной тренеры. А это очень важный момент. Ведь всe от тренера идeт.

Тренер должен быть педагогом – его дети слушают. Анатолий Владимирович Тарасов говорил: «Товарищ тренер, посмотри на себя в зеркало: какой ты педагог? Вправе ли ты вообще именоваться этим словом? Можешь ли увлечь футболистов игрой? Ты сам своим поведением и отношением должен показывать им пример».

Это касается каждого тренера. Это составная часть профессии. Кто ясно мыслит, тот ясно изъясняет. Тренер должен рассказывать, учить», – заявил Орлов.