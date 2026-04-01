Радимов высказался об увольнении Адиева из «Крыльев Советов»

Владислав Радимов поделился мнением об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».

48-летнего специалиста уволили сегодня – вместо него самарскую команду возглавил Сергей Булатов.

«Ему можно было вести переговоры, особо не афишируя и не беря билеты в Казахстан, чтобы встретиться с руководством другого клуба. Это можно делать конфиденциально и не откровенно, к чему не прибегнул Адиев. Поэтому он действительно хотел этой отставки.

А если рассуждать глобально, то «Крылья» поступают правильно. Вести переговоры с другими командами не возбраняется, другое дело – как это делать.

Если команда хромает на обе ноги, а это с «Крыльями» происходит, и демонстративно поехать вести переговоры с другой командой, то понятно, что это вызовет негатив.

И это абсолютно нормально со стороны руководства клуба, команды. Если бы я был игроком команды, то подумал бы, что если он себе ищет пути отхода, то почему я должен играть за этого тренера.

У «Крыльев» при Адиеве не было целостной игры, особенно на выезде эта команда не показывала ни духа, ни характера.

И нет уверенности, что «Крылья» спаслись бы с Адиевым. В той когорте команд, которые борются за выживание, они отнюдь не самые сильные», – сказал Радимов.