Директор «Спартака» охарактеризовал клуб двумя словами

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао оценил нынешнее состояние клуба.
«Я работаю в большом российском клубе, но про него можно сказать, что это спящий гигант. Одна из самых важных задач сегодня – восстановить характер победителя», – сказал испанец.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
- Кахигао до «Спартака» работал в «Арсенале», «Галатасарае».
Источник: «Бомбардир»