Орлов – о российском футболе: «Похоже на тупик»

1 апреля, 23:11
6

Комментатор Геннадий Орлов констатировал тупиковость ситуации с развитием футбола в России в условиях международного бана.

«С сожалением приходится констатировать, что индивидуальное мастерство наших футболистов резко отличается от соперников. Этот наблюдалось не только вчера, но и в играх с Перу, Чили.

К сожалению, российским игрокам, особенно молодым, сегодня остро не хватает опыта встреч с командами мирового класса. Отстранение от международных турниров лишает их полноценной состязательной практики. С этим ничего не поделаешь – просто констатация факта.

Весь наш футбол находится в сложном положении. Похоже на тупик. Где свет в конце тоннеля?

На этот чемпионат мира мы уже не попали, на следующий Евро, видимо, тоже не допустят. Какие перспективы у этих ребят, которые выходят за сборную? Никто не скажет», – сказал Орлов.

  • Сборная России в марте победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь российская сборная соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

guron88
1775075538
перспектива одна - продолжать вариться в чемпионате РПЛ... ну и в кубке той же страны...
Ответить
Юбиляр
1775075813
Если бы только футбол!!!...
Ответить
FWSPM
1775080024
Да это тупик. Кто виноват и что делать?
Ответить
boris63
1775093552
А не проще было бы уже играть в Азии, чем годами сидеть и смотреть в задницу Европе и ждать, а вось соизволит. Так хотя бы играли с азиатскими клубами и сборными, чем смотреть как наши идиоты с РФС ждут манны небесной от гейропы.
Ответить
Бумбраш
1775094892
Достал этот нытик вшивый.тупик у Орлова в голове ,играют как играют ЗП сильно разлагают наших ногомячеров.ввести лимит на ЗП,сразу куча пассажиров отменится.а освободившиеся средства есть куда направить,не так всё чинно и складно в нашем королевстве
Ответить
Иван Петров 1986
1775123260
Да если бы один футбол был в тупике, то было бы еще ничего. А так-то все в тупике.
Ответить
Все новости
