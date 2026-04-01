Орлов – о российском футболе: «Похоже на тупик»

Комментатор Геннадий Орлов констатировал тупиковость ситуации с развитием футбола в России в условиях международного бана.
«С сожалением приходится констатировать, что индивидуальное мастерство наших футболистов резко отличается от соперников. Этот наблюдалось не только вчера, но и в играх с Перу, Чили.
К сожалению, российским игрокам, особенно молодым, сегодня остро не хватает опыта встреч с командами мирового класса. Отстранение от международных турниров лишает их полноценной состязательной практики. С этим ничего не поделаешь – просто констатация факта.
Весь наш футбол находится в сложном положении. Похоже на тупик. Где свет в конце тоннеля?
На этот чемпионат мира мы уже не попали, на следующий Евро, видимо, тоже не допустят. Какие перспективы у этих ребят, которые выходят за сборную? Никто не скажет», – сказал Орлов.
- Сборная России в марте победила Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0).
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- Теперь российская сборная соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.