Стало известно, когда Мойзес вернется к тренировкам с основой ЦСКА

В ЦСКА прояснили сроки возвращения бразильского защитника Мойзеса к работе в общей группе.

«Уже завтра Мойзес по итогам наказания дисциплинарного характера возвращается к тренировкам с командой. Игрок принес извинения главному тренеру.

Слухи о недопониманиях в команде остаются слухами, и ребята завтра в полном составе, вместе с вернувшимися игроками сборных, продолжат готовиться к матчу с «Акроном», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.