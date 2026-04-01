Стало известно, когда Мойзес вернется к тренировкам с основой ЦСКА

В ЦСКА прояснили сроки возвращения бразильского защитника Мойзеса к работе в общей группе.
«Уже завтра Мойзес по итогам наказания дисциплинарного характера возвращается к тренировкам с командой. Игрок принес извинения главному тренеру.
Слухи о недопониманиях в команде остаются слухами, и ребята завтра в полном составе, вместе с вернувшимися игроками сборных, продолжат готовиться к матчу с «Акроном», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
- Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
- Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
- В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.
- Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо