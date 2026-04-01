Появилось объяснение космических трат ЦСКА на агентов

Комментатор «Матч ТВ», болельщик ЦСКА Михаил Моссаковский попробовал объяснить огромные траты клуба на агентов.
«Предположу, что такая заоблачная сумма у ЦСКА связана с тем, что клуб под санкциями. Приходится искать альтернативные варианты оплаты, проводить платежи через третьи руки. И эти руки часто агентские», – написал журналист.
- В этом сезоне РПЛ ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
- 4 апреля красно-синие проведут матч против «Акрона». Игра пройдет в Тольятти, а стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
- Фабио Челестини возглавил московскую команду в июне 2025 года. Контракт с 49-летним тренером, перешедшим из «Базеля», был подписан по схеме «2+1».
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского