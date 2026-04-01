Кахигао сказал, что ему удалось улучшить за год в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что он изменил ментальность людей внутри клуба.

«Я не могу говорить о том, что было в команде до моего прихода. Могу сказать о том, что я увидел, приехав в «Спартак». Я увидел людей, пребывающих в зоне комфорта. Сейчас ничего подобного нет, и я наблюдаю изменения ментальности.

Безусловно, это должно сопровождаться результатами. Результаты часто непредсказуемы, потому что футбол сочетает в себе массу переменных.

В Санкт-Петербурге мы играли лучше «Зенита». Точно не знаю, но мне кажется, что очень редко, когда за последние 20 лет «Зенит» столь очевидно уступал противнику на протяжении 44 минут первого тайма.

Да, дальше мы ошиблись и в наши ворота справедливо назначили пенальти. Тогда победить нам не удалось, но я увидел позитивную динамику.

Сейчас я все чаще вижу признаки того, что мы движемся в правильном направлении. Я думаю, что у нас есть все для того, чтобы стать командой-победительницей российского чемпионата.

Сегодня задача – обеспечить постоянство и верить в себя для того, чтобы побеждать. Над этим мы и работаем», – сказал Кахигао.