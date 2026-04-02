Контракт между «Крыльями» и Адиевым продолжает действовать

Юрист, агент Антон Смирнов дал информацию об увольнении Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».
«Прикол в том, что контракт с Адиевым до сих пор не расторгнут. И ведутся переговоры по его расторжению. Тренера не устраивают условия, предлагаемые клубом. Поэтому к чему вся эта клоунада со стороны «Крыльев» с объявлением того, чего нет, непонятно.
Но это точно на руку Адиеву, который такое объявление официальное может расценивать, как одностороннее увольнение без уважительной причины со стороны клуба», – написал Смирнов.
- Адиев возглавлял «Крылья» с июня прошлого года.
- Самарцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 21 очков в 22 турах.
- Команда идет в зоне переходных матчей – в трех баллах от зоны прямого вылета.
- В FONBET Кубке России «Крылья Советов» дошли до полуфинала Пути регионов, где встретятся с ЦСКА.
- Адиев во время паузы на матчи сборных вел переговоры с «Актобе», где ему обещали утроить зарплату, но в итоге казахстанский клуб отказался от его кандидатуры.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова