Контракт между «Крыльями» и Адиевым продолжает действовать

Юрист, агент Антон Смирнов дал информацию об увольнении Магомеда Адиева из «Крыльев Советов».

«Прикол в том, что контракт с Адиевым до сих пор не расторгнут. И ведутся переговоры по его расторжению. Тренера не устраивают условия, предлагаемые клубом. Поэтому к чему вся эта клоунада со стороны «Крыльев» с объявлением того, чего нет, непонятно.

Но это точно на руку Адиеву, который такое объявление официальное может расценивать, как одностороннее увольнение без уважительной причины со стороны клуба», – написал Смирнов.