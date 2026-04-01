Агент сказал, сыграет ли Батраков со «Спартаком»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил на вопрос об участии игрока в дерби со «Спартаком».

Матч 23-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 5 апреля, в 19:30 мск на «Лукойл Арене».

Батраков травмировался в игре с «Акроном» (5:1) перед международной паузой.

Из-за этого он не помог сборной России, победившей Никарагуа (3:1) и сыгравшей вничью с Мали (0:0).

«Высока вероятность того, что Леша будет готов к матчу. Вопрос только в функциональной готовности. Динамика положительная, и, слава богу, обошлось без каких-то серьезных повреждений.

Хорошо, что Валерий Георгиевич [Карпин] пошел навстречу и не вызывал его на сборы, он смог подлечиться и восстановиться.

Еще вчера он работал индивидуально. Насколько я знаю, с сегодняшнего дня он должен был начать работать в общей группе.

Вопрос только в функциональной готовности, как главный тренер посчитает, готов он с первых минут участвовать в игре или нет», – сказал агент.