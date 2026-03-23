Федотов оценил неназначение пенальти в ворота «Спартака» в Оренбурге

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку вингера «Спартака» Маркиньоса в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

На 67-й минуте встречи после выноса мяча защитником «Спартака» Русланом Литвиновым мяч попал в руку бразильца в штрафной площади красно-белых. Судейская бригада Рафаэля Шафеева не стала просматривать ВАР и не назначила пенальти в ворота москвичей.

«Несложная игра для Шафеева. Команды играли в футбол. Никто никого не провоцировал.

В моменте, когда забивал Литвинов, мяч после первого удара попал сопернику в руку. И если бы Литвинов не забил вторым ударом – был бы пенальти. Если Шафеев паузу выдержал специально – это шикарно.

На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнeру в оставленную руку. Так как мяч туда прилетел от своего, то это не нарушение. Шафеев разобрался и продолжил игру», – сказал Федотов.