Федотов оценил неназначение пенальти в ворота «Спартака» в Оренбурге

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с попаданием мяча в руку вингера «Спартака» Маркиньоса в гостевом матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).
На 67-й минуте встречи после выноса мяча защитником «Спартака» Русланом Литвиновым мяч попал в руку бразильца в штрафной площади красно-белых. Судейская бригада Рафаэля Шафеева не стала просматривать ВАР и не назначила пенальти в ворота москвичей.
«Несложная игра для Шафеева. Команды играли в футбол. Никто никого не провоцировал.
В моменте, когда забивал Литвинов, мяч после первого удара попал сопернику в руку. И если бы Литвинов не забил вторым ударом – был бы пенальти. Если Шафеев паузу выдержал специально – это шикарно.
На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнeру в оставленную руку. Так как мяч туда прилетел от своего, то это не нарушение. Шафеев разобрался и продолжил игру», – сказал Федотов.
- Голы у «Спартака» в этом матче забили Ливай Гарсия на 17-й минуте и Руслан Литвинов на 25-й.
- Красно-белые занимают 6-е место с 38 очками после 22 туров. «Оренбург» идет 15-м с 18 очками.
- РПЛ ушла на международную паузу.