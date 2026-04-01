Бубнов спрогнозировал бестрофейный сезон для «Краснодара»: «Из-за одного неправильного решения»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» может столкнуться с кризисом после паузы на матчи сборных.

Возможные проблемы он связывает с травмой капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

«У вас сейчас будут три тяжелейшие игры. Неужели вы не могли с Федерацией футбола Армении договориться, чтобы Сперцян не играл. На тренировке травму получил, то есть уже свои его мочат. А, может быть, это заказ был, откуда мы знаем?

И что, они договориться не могли, чтобы он в этих никому не нужных матчах не играл? Потому что нужно готовиться к серьeзным играм.

Им сейчас надо к «Ахмату» ехать, а потом «Зенит», да ещe с «Динамо» играть на Кубок. И ни Кубка, ни чемпионства не будет из-за одного неправильного решения», – сказал Бубнов.