  Бубнов спрогнозировал бестрофейный сезон для «Краснодара»: «Из-за одного неправильного решения»

Бубнов спрогнозировал бестрофейный сезон для «Краснодара»: «Из-за одного неправильного решения»

1 апреля, 23:35
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» может столкнуться с кризисом после паузы на матчи сборных.

Возможные проблемы он связывает с травмой капитана «быков» Эдуарда Сперцяна.

«У вас сейчас будут три тяжелейшие игры. Неужели вы не могли с Федерацией футбола Армении договориться, чтобы Сперцян не играл. На тренировке травму получил, то есть уже свои его мочат. А, может быть, это заказ был, откуда мы знаем?

И что, они договориться не могли, чтобы он в этих никому не нужных матчах не играл? Потому что нужно готовиться к серьeзным играм.

Им сейчас надо к «Ахмату» ехать, а потом «Зенит», да ещe с «Динамо» играть на Кубок. И ни Кубка, ни чемпионства не будет из-за одного неправильного решения», – сказал Бубнов.

  • 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Краснодар Бубнов Александр
рылы
1775077072
конечно, это был заказ. от неустановленного газового монополиста. а как иначе-то?)
Ответить
FWSPM
1775079921
да уж выглядит довольно глупо. пожелаем эдику здоровья и еще на один год оформить юбилейным перенос))
Ответить
Император Бомжей
1775106256
Бубнов верно сказал, бестолковый товарняк с Белоруссией можно было смело пропускать)))
Ответить
FFR
1775111138
Незаменимых нет, тем более Сперцяна.
Ответить
SLADE2019
1775116086
Тут такая ситуация, если Краснодар будет без Сперцяна и будет терять очки, то Бубнов прав, а если не будет, то неправ. Арифметика простая. А в принципе Бубнов прав, можно было и не ехать Спрцяну на никому не нужный товарняк (хотя, агент мог тюльку повесить, что скауты должны подтянуться).
Ответить
Argon
1775142763
При таких прогнозах на матчи сборной России никому ездить не стоит. Можно получить травму, а матчи все ничего не значат. Но в сборную вызывают лучших и играть в ней почетное право от которого нормальные люди не отказываются.
Ответить
