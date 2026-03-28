Капитан «Краснодара» получил травму в сборной

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о травме полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Капитан «быков» получил повреждение, находясь в расположении сборной Армении, которая готовится к товарищескому матчу с Беларусью (29 марта).
«У Эдика небольшое повреждение. Сейчас в сборной Армении решается, вернется он [в клуб] или нет», – заявил Мусаев.
- 25-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»