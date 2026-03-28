Капитан «Краснодара» получил травму в сборной

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил о травме полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Капитан «быков» получил повреждение, находясь в расположении сборной Армении, которая готовится к товарищескому матчу с Беларусью (29 марта).

«У Эдика небольшое повреждение. Сейчас в сборной Армении решается, вернется он [в клуб] или нет», – заявил Мусаев.