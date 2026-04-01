Карпин получил неутешительную характеристику: «Классный игрок, но бездарный тренер, так бывает»

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о матерной речи Валерия Карпина в раздевалке сборной России.

Речь о перерыве товарищеского матча с Никарагуа (3:1).

Голы у России забили Лечи Садулаев на 3-й минуте, Константин Тюкавин на 45+3-й и Александр Головин на 83-й. У Никарагуа отличился Оскар Асеведо на 16-й.

Россия занимает 36‑е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа – 130-е.

«Карпин потерял для меня всякий авторитет после того, как я услышал его разговор в раздевалке. Это абсолютно недопустимо! Вместо того, чтобы сказать что-то по делу, он начал выражаться матом. А почему? Потому что он абсолютно ничего не понимает в футболе. Он был прекрасным, классным игроком, но бездарный тренер. Так бывает, здесь ничего не сделаешь.

Но он никогда не откажется от этого поста, потому что там колоссальные деньги. Кто-то должен его оттуда погнать поганой метлой, потому что такая работа тренера никуда не годится. Установка на игру или ее разбор – это очень серьезный процесс. К нему всегда все относились очень серьезно: Соловьев, Якушин, все. Не представляю, чтобы они выражались матом. А здесь я просто обескуражен», – сказал Пономарев.