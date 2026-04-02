Генич одним словом отреагировал на провал Италии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал пост на тему провала Италии в отборе чемпионата мира-2026.
«Италия», – написал Генич и добавил три грустных смайлика.
- Итальянцы уступили Боснии и Герцеговине в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
- Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.
- Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.
- Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд. Последний раз итальянцы были на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, где не вышли из группы. На ЧМ-2010 Италия тоже не вышла из группы, а в 2006 году выиграла турнир.
- Босния вышла на чемпионат мира во второй раз. Первый был в 2014 году в Бразилии, где боснийцы не вышли из группы.
