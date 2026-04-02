Литвинов объяснил, в чем его мотивация играть за отстраненную сборную России

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался об игре за команду.
– В чем ты находишь мотивацию в таких матчах?
– Просто потому что ты в сборной. Понятное дело, что сейчас товарищеские игры. Но в любом случае – это сборная. Это большая честь играть за сборную своей страны.
– Какие чувства испытываешь, когда четыре года сборная играет только товарищеские игры? Усталость?
– Просто заждались. Все уже заждались. Все в предвкушении каких‑то изменений. Я верю до последнего. Может, завтра скажут, что мы возвращаемся, а может через год.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Матч ТВ»