Литвинов объяснил, в чем его мотивация играть за отстраненную сборную России

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов высказался об игре за команду.

– В чем ты находишь мотивацию в таких матчах?

– Просто потому что ты в сборной. Понятное дело, что сейчас товарищеские игры. Но в любом случае – это сборная. Это большая честь играть за сборную своей страны.

– Какие чувства испытываешь, когда четыре года сборная играет только товарищеские игры? Усталость?

– Просто заждались. Все уже заждались. Все в предвкушении каких‑то изменений. Я верю до последнего. Может, завтра скажут, что мы возвращаемся, а может через год.