Фанаты ЦСКА спели знаменитый спартаковский хит «Знаешь ли ты»

Опубликовано архивное видео, как активные болельщики ЦСКА исполняют хит МакSим «Знаешь ли ты». Ролик датирован 2011 годом.

Таким образом, получается, что первыми в российском футболе эту песню исполнили именно красно-синие фанаты, а не спартаковские. Последние впервые спели хит в 2014 году на выездном матче с «Рубином» при Мурате Якине.

Впоследствии «Знаешь ли ты» знал неофициальным гимном «Спартака», сама певица неоднократно выступала на играх красно-белых, а стадионы ее поддерживали.