Кахигао рассказал, как «Спартак» перехватил Жедсона у клуба АПЛ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао считает, что клуб не переплатил за трансфер Жедсона Фернандеша.

В июле 2025 года красно-белые выкупили полузащитника у «Бешикташа».

Сумма сделки – 20,78 миллиона евро (по данным Transfermarkt).

Президент турецкого клуба говорил, что «Спартак» заплатит 26+2 млн евро.

Это самый дорогой трансфер в истории московского клуба.

– Сколько «Спартак» переплатил за Жедсона Фернандеша?

– Вообще нисколько. Потому что я видел, какое предложение поступило по Жедсону из английской Премьер-лиги. А мы заплатили те деньги, которые запрашивали «Бешикташ» и «Бенфика». Ни единого евро не переплатили.

Так что Жедсона мы купили за рыночную стоимость. Мне доводилось наблюдать за тем, как другие команды РПЛ тратили намного больше на трансфер, чем мы потратили на Жедсона. А результата этот игрок приносил намного меньше, чем наш футболист.

Считаю, что игрока мы взяли по рыночной цене. Команда из АПЛ была готова отдать на 8-9 миллионов евро больше, чем «Спартак».

«Бешикташ» был весьма недоволен, когда игрок и его представитель отказались «давать заднюю» и сдержали данное мне слово.