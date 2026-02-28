Орлов отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Балтика».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«После этой игры будут говорить, что судьи помогли «Зениту»? Слушайте, я, как и вы, могу оценивать эпизод по видеоповторам. По тем красным линиям, которые нам показали. Ну вот судьи приняли такое решение...

Что тут поделать? Посчитали, что Хиль находился в створе ворот. Мешал он Адамову ли нет... Отвлекал или нет... Ну вот такой вердикт арбитров», – сказал Орлов.