Орлов отреагировал на скандал в матче «Зенит» – «Балтика»

Сегодня, 10:56
16

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре 19-го тура чемпионата России «Зенит» – «Балтика».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.
  • Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.

«После этой игры будут говорить, что судьи помогли «Зениту»? Слушайте, я, как и вы, могу оценивать эпизод по видеоповторам. По тем красным линиям, которые нам показали. Ну вот судьи приняли такое решение...

Что тут поделать? Посчитали, что Хиль находился в створе ворот. Мешал он Адамову ли нет... Отвлекал или нет... Ну вот такой вердикт арбитров», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1772265870
А если судьи выйдут и покажут соперникам сразу 11 красных карточек Орлов тоже скажет:Что тут поделать? Ну вот такой вердикт арбитров. Ну вот судьи приняли такое решение...
Ответить
шахта Заполярная
1772267456
А судьи кто?
Ответить
subbotaspartak
1772267864
Орёл в суждениях на высоте...
Ответить
Цугундeр
1772268376
)) К полудню подтянулись все, кто смог опохмелиться..) Ну ,с Добрым Утром, хмурая столица!)
Ответить
Интерес
1772269204
Пусть Генаша не киздит-это Миллера вердикт!
Ответить
Бумбраш
1772269438
Все зинари,от птиц высокого полета,до канавных шнырей будут выгораживать зинку,ясно тут одно ради картонных шампиенств готовы втоптать честь,совесть,гордость.позорники!!!! Зенит срам российского футбола!!!!
Ответить
Strige
1772269479
А ничего, что есть ракурс от болельщиков, где хорошо видно, что офсайда нет, что вы на это скажите? Или как вар начертил, так и судим? ))) https://clip2net.com/s/4nJAkep
Ответить
Play
1772269760
Даже у Гены особо слов не нашлось, чтобы отмазаться. Ешьте что дают.
Ответить
neim
1772269955
Ну так значит скандал всё-таки был и есть ? Ну а как же без скандалов, иначе Зенит в чемпионы не продвинуть. А калининградцы молодцы и Талалаев тоже! Прошлогодний почерк и игра сохранились, ну не хватило чуть-чуть в концовке везения, жаль конечно, но ничью по крайней мере они заслужили. А вот Зенит победы-нет !
Ответить
NewLife
1772270151
Гена, когда тебе на голову упадет кирпич с крыши, очнешься в больнице и скажешь: "вот такие у нас строители". Ты раб.
Ответить
