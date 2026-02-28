Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»

Футбольный деятель Тимур Лепсая прокомментировал недавние скандалы в РПЛ по поводу офсайдных линий.

«Неужели в нашей стране нет айтишников, способных написать несложный в целом код по автоматическому чертежу ПРЯМЫХ линий? ТЗ для этого, по крайней мере, звучит не очень сложно!» – написал Лепсая.