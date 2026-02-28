Лепсая: «Неужели в России нет айтишников, способных написать код по чертежу прямых офсайдных линий?»

Футбольный деятель Тимур Лепсая прокомментировал недавние скандалы в РПЛ по поводу офсайдных линий.
«Неужели в нашей стране нет айтишников, способных написать несложный в целом код по автоматическому чертежу ПРЯМЫХ линий? ТЗ для этого, по крайней мере, звучит не очень сложно!» – написал Лепсая.
- Накануне «Зенит» дома со счетом 1:0 победил «Балтику», забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.
- Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь. «Зенит» по итогам матча вышел на первое место, на котором пробудет как минимум до середины субботы, 28 февраля. «Балтика» осталась на пятой строчке турнирной таблицы.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая