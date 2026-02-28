Дзюба отреагировал на отмену гола в Оренбурге

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о работе арбитров в матче с «Оренбургом» (0:2).

В первом тайме судьи отменили гол Артема Дзюбы из-за офсайда. Причем телезрителям на показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, с этого же ракурса судьи принимали решение.

«Оренбург» набрал 15 очков, прервал серию из четырех матчей в Мир РПЛ без побед и поднялся на 13-е место, обойдя «Пари НН» (14) и махачкалинское «Динамо» (15).

«Акрон» идет девятым с 21 очком и потерпел третье поражение подряд в чемпионате.

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный ВАР», – сказал Дзюба.