Гол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол «Оренбургу» на 36-й минуте гостевого матча 19-го тура РПЛ.

После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Причем телезрителям ни разу не показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, по этому же ракурсу арбитры на ВАР определяли «вне игры».

Видеоассистеном рефери на матче работает Павел Шадыханов, его помощником – Анатолий Жабченко.

После первого тайма «Оренбург» ведет в счете 1:0.

Единственный гол забил Максим Савельев на 34-й минуте.

Скриншоты эфира телеканала «Матч Премьер»