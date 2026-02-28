Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Гол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры

Гол Дзюбы отменили после длительной проверки ВАР и ни разу не показали повтор с офсайдной камеры

Сегодня, 13:03
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба забил гол «Оренбургу» на 36-й минуте гостевого матча 19-го тура РПЛ.

После проверки ВАР главный арбитр Андрей Прокопов на 40-й минуте не засчитал взятие ворот из-за офсайда. Причем телезрителям ни разу не показали повтор с офсайдной камеры – только с центральной. Вероятно, по этому же ракурсу арбитры на ВАР определяли «вне игры».

Видеоассистеном рефери на матче работает Павел Шадыханов, его помощником – Анатолий Жабченко.

  • После первого тайма «Оренбург» ведет в счете 1:0.
  • Единственный гол забил Максим Савельев на 34-й минуте.

Скриншоты эфира телеканала «Матч Премьер»

Лукин из ЦСКА определил самого сложного соперника в РПЛ 1
Дзюба попробовал себя в качестве вратаря 5
Дзюбу назвали «вирусной бактерией» 3
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kollljan
1772276217
что-то никто вой не поднял, а ведь точно такая же отмена как и вчера в матче Зенит Балтика.
Ответить
Cleaner
1772277087
Гол ПИТЕРСКОМУ ФАРМУ засчитывать НЕЛЬЗЯ!!! СТЫДНО за Зенит...(((
Ответить
vvv123
1772278185
Опять красную линию неправильно нарисовали, что-ли?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1772279422
почему вой не был в прошлом году когда судьи нагло во главе с ЛЕВНИКОВым помогали КРАСНОДАРУ...ШЕСТЬ РАЗ подсудили ЗЕНИТ и отменяли голы..забивали ЗЕНИТу из офсайда...ПОЧЕМУ НЕ БЫЛ ТАКОЙ ВОЙ И ГАМ И ХАМ ??? 13 легионеров в составе КРАСНОДАРА почему нет лая ...ПОЗОР РФС .ЛЕВНИКОВУ.АГАЛАРОВУ И КАРАВАЕВУ
Ответить
