Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала полным беспределом отмену гола «Балтики» в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

– Гол «Балтики» нигде не был бы отменен, кроме как у нас. Совершенно чистый, нормальный гол. Перед вратарем тысяча защитников, нападающий «Балтики» никому не мешал. Полный беспредел, что этот гол был отменен.

– Можно ли говорить, что у «Балтики» отняли три очка?

– Одно очко точно отняли.