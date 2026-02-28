Смородская двумя словами отреагировала на отмену гола «Балтики» «Зениту»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала полным беспределом отмену гола «Балтики» в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
– Гол «Балтики» нигде не был бы отменен, кроме как у нас. Совершенно чистый, нормальный гол. Перед вратарем тысяча защитников, нападающий «Балтики» никому не мешал. Полный беспредел, что этот гол был отменен.
– Можно ли говорить, что у «Балтики» отняли три очка?
– Одно очко точно отняли.
- На 75‑й минуте при счете 0:0 арбитры после видеопросмотра отменили гол защитника калининградцев Кевина Андраде из‑за офсайда. Главным судьей матча был Алексей Сухой.
- Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.
Источник: «РБ Спорт»