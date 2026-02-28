Гонду высказался об обозначении своей фамилии в РПЛ

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался о написании его имени на футболке вместо фамилии в РПЛ.
– В России тебя сразу назвали Лусиано. Говорят, что комментаторам «Матч ТВ» даже запрещали называть твою фамилию. Что ты об этом думаешь и как тебе это объясняли?
– На самом деле, когда я приехал в Россию, мне сказали, что моя фамилия, возможно, созвучна с нехорошим словом. И спросили: «Хочешь все-таки фамилию написать или ограничиться своим именем?» А мне понравилось, как мое имя выглядит на футболке, так и осталось. Собственно, и сейчас мне нравится, что у меня там имя только написано.
- 24-летний Гонду в этом сезоне сыграл за «Зенит» в 22 встречах, отметился 2 голами и 2 ассистами.
- Он перешел в петербуржский клуб 27 августа 2024 года.
- Это зимой «Зенит» обменял его в ЦСКА на защитника Игоря Дивеева и 2 миллиона евро.
Источник: ютуб-канал «КАРП | Иван Карпов»