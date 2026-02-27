Генич выложил самоироничное видео на тему скандала вокруг себя

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выложил самоироничное видео.
Журналист высмеял скандал, связанный с его словами про нападающего ЦСКА Кирилла Глебова.
- На прошлой неделе Генич публично заявил, что у Глебова вскоре будут проблемы с мышечными травами. Это вызвало широкий общественный резонанс, особенно со стороны болельщиков красно-синих. Они обвинили Константина в некорректном поведении.
- Позднее Генич извинился за свои слова. Кроме того, после скандала Константин попал в кардиологический центр, но серьезных проблем со здоровьем выявлено не было.
- За главную команду «армейцев» Глебов провел 66 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.
Источник: «Бомбардир»