Реакция Бубнова на слова Генича о будущих травмах Глебова из ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил резонансное высказывание Константина Генича о потенциальной травматичности Кирилла Глебова.

«В ближайшие год-два у Кирилла Глебова будут очень большие проблемы с травмами», – заявил неделю назад комментатор «Матч ТВ».

«Костя после этого столько на свою голову проблем накликал. Лучше бы он этого не говорил, уже жалеет. Пришлось телеграм-канал закрывать. Пока. Комментарии, да. Временно», – сказал Бубнов.