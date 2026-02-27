1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию

Болельщики дождались возвращения чемпионата России.
Однако первый тайм матча 19-го тура «Зенит» – «Балтика» не впечатлил зрителей, соскучившихся по российскому футболу.
«Ну что? Спасибо «Зениту» и «Балтике» за 45 минут отборной *** [фигни]!
Комментатор Рома Нагучев аж задымился в эфире от наслаждения», – написал проспартаковский блогер Кузьмич в своем телеграм-канале.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
- «Балтика» в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, отставая от лидирующей тройки, в которую входит «Зенит», на два очка.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на петербургском стадионе «Газпром Арена», принимавшем матчи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.
Источник: «Бомбардир»