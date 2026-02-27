Введите ваш ник на сайте
1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию

27 февраля, 20:32
10

Болельщики дождались возвращения чемпионата России.

Однако первый тайм матча 19-го тура «Зенит» – «Балтика» не впечатлил зрителей, соскучившихся по российскому футболу.

«Ну что? Спасибо «Зениту» и «Балтике» за 45 минут отборной *** [фигни]!

Комментатор Рома Нагучев аж задымился в эфире от наслаждения», – написал проспартаковский блогер Кузьмич в своем телеграм-канале.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • «Балтика» в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место, отставая от лидирующей тройки, в которую входит «Зенит», на два очка.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на петербургском стадионе «Газпром Арена», принимавшем матчи чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1772215325
напокупали "джонов" , а толку - нноль . печально .
Ответить
subbotaspartak
1772215957
Балтика забила. Чистый гол. Не засчитан. ЗПРФ.
Ответить
Хулиганин
1772216039
Мля, какое же позорище. ЗПРФ
Ответить
Боров мясной
1772216250
Чистый гол отменили! Сцу...и
Ответить
Номэд
1772216296
Не дадут балтике победить за счет купленного судейки. зпрф!
Ответить
Бумбраш
1772216381
Зенит позор российского футбола!!! Просто твари,мрази
Ответить
АЛЕКС 58
1772216397
А сухой заслужил самые матерные слова,Зенит самый позорный клуб России.
Ответить
avera
1772216540
Противно стало смотреть. Построишь летучий корабль-куплю.
Ответить
ОК, Зенит!
1772219039
Зенит с победой ! Остальное не важно. Собаки лают - Зенит побеждает. Все и всё на своих местах.
Ответить
