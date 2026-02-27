1-й тайм матча «Зенит» – «Балтика» вызвал матерную реакцию

Болельщики дождались возвращения чемпионата России.

Однако первый тайм матча 19-го тура «Зенит» – «Балтика» не впечатлил зрителей, соскучившихся по российскому футболу.

«Ну что? Спасибо «Зениту» и «Балтике» за 45 минут отборной *** [фигни]!

Комментатор Рома Нагучев аж задымился в эфире от наслаждения», – написал проспартаковский блогер Кузьмич в своем телеграм-канале.