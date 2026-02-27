Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

27 февраля, 22:13
9

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
  • Гол «Балтики» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Сложный матч, как и предполагали. «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту».

Дивеев сыграл достаточно надежно, сыграл на своем уровне. Против «Балтики» играть тяжело. Новички Джон Дуран и Джон Джон завязли просто, как и другие игроки.

Луису Энрике должны давать такие моменты в каждом матче. У него большой запас технического оснащения и физической мощи. Решил вопрос, можно так сказать», – заявил Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1772219784
Повилял хвостом привычно.А наши ожидания честного судейства-наши проблемы.
Ответить
Aleksandr3112
1772219829
Бо-жи подо-сын и судья гон-дон как и вар не дали выйграют, всё куплено
Ответить
Medved2468
1772220626
ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ! ПОЗОР! БОЙКОТ! ЗПРФ!
Ответить
Desma
1772221656
Ага, очень скандальная победа. Гол забит половым членом Энрике в момент положения его ног вне игры!
Ответить
vvv123
1772221754
Причем тут Луис Энрике, если гол забил Андрада в собственные ворота.
Ответить
subbotaspartak
1772247870
...Миллеру должны давать такие моменты в каждом матче. У него большой запас технического оснащения и физической мощи. Решил вопрос, можно так сказать», – заявил Аршавин....
Ответить
boris63
1772249009
И Радимов и Андрюшка тихо промолчали о позорной победе.
Ответить
