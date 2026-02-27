Реакция Аршавина на скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за неверно начерченной ВАР-линии.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Сложный матч, как и предполагали. «Балтика» провела шикарный матч. Максимум проблем доставила «Зениту».

Дивеев сыграл достаточно надежно, сыграл на своем уровне. Против «Балтики» играть тяжело. Новички Джон Дуран и Джон Джон завязли просто, как и другие игроки.

Луису Энрике должны давать такие моменты в каждом матче. У него большой запас технического оснащения и физической мощи. Решил вопрос, можно так сказать», – заявил Аршавин.