Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру

Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо объявил о завершении карьеры.
«Искренне благодарен всем тренерам, с которыми мне довелось работать, партнерам по командам, соперникам и, конечно же, болельщикам. Без вас футбол – это не футбол», – написал Жоаозиньо в соцсети.
- У 37-летнего бразильца есть российский паспорт. Он его получил, поскольку прожил в стране более пяти лет.
- Больше всего матчей в карьере Жоаозиньо провел за «Краснодар» в 2011-2018 году. В чемпионате России за черно-зеленых футболист провел 177 матчей, забил 27 голов.
- Помимо «Краснодара» Жоаозиньо выступал в чемпионате России за «Сочи» и «Динамо», проведя за них суммарно более 100 встреч.
Источник: «Бомбардир»