Легенда «Краснодара» Жоаозиньо завершил карьеру

Бывший нападающий «Краснодара» Жоаозиньо объявил о завершении карьеры.

«Искренне благодарен всем тренерам, с которыми мне довелось работать, партнерам по командам, соперникам и, конечно же, болельщикам. Без вас футбол – это не футбол», – написал Жоаозиньо в соцсети.