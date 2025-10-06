Жоаозиньо не верит, что Сперцян назвал соперника «черным говном»

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве, назвав «черным говном».

Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

В ситуации разберется КДК.

«Я хорошо знаю Эдика. Не поверю, что он мог такое сказать», – считает Жоаозиньо.