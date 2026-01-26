Радимов вновь поглумился над Лещуком

Бывший динамовец Владислав Радимов прокомментировал желание вратаря команды Игоря Лещука пассивно зарабатывать.

«Честное слово, уже очень хотелось закрыть тему Лещука и закопать топор войны, но как же он сам напрашивается на комментарий!

Вот человек в интервью говорит, что хочет после окончания карьеры иметь пассивный доход. А мне интересно, а что поменяется? Игорь, у тебя ведь и сейчас есть пассивный доход, ты десять лет сидишь на скамейке и деньги получаешь! А еще говорит, что важно иметь желании заниматься любимым делом. Ну, видимо столько лет человеку нравится находиться в роли запасного, раз никуда не уходит», – написал Радимов.