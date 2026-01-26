Руководство «Спартака» разочаровано в летнем трансфере

В «Спартаке» расстроены ситуацией с латералем Ильей Самошниковым.

В августе «Спартак» выкупил Самошникова за 350 миллионов рублей у «Локомотива».

Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до 2028 год

«В «Спартаке» недовольны трансфером 28-летнего защитника Ильи Самошникова и продумывают варианты дальнейшего решения ситуации с игроком.

Игрок не появляется на поле в контрольных матчах по нескольким причинам, и в «Спартаке» продолжают ждать набора от футболиста оптимальных кондиций. Спортивный блок московского клуба ожидал от перехода Самошникова гораздо большего», – написал источник.