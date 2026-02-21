Ловчев выявил беду «Спартака»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев оценил состав команды.
– Бонгонда для «Спартака» и нашего чемпионата очень хороший игрок.
– Но ленивый.
– Хороший игрок. Другое дело, как его заставить, чтобы он играл. Станкович же раскрутил Маркиньоса, он заметнейший футболист. В «Спартаке» вообще много приличных игроков, но все они впереди, где надо решать исход матча голами.
В защите же беда, откровенно говоря. Когда‑то в клубе угадали с Видичем, и он всех расставил, подсказал, как играть, и тогда в «Спартаке» была лучшая оборона. А сегодня, как только проход по флангу, так это почти гол.
- 5 января «Спартак» назначил главным тренером Хуана Карлоса Карседо.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- От идущего на 3-м месте «Локомотива» красно-белые отстают на 8 очков.
Источник: «Матч ТВ»