Стала известна сумма, за которую «Спартак» согласится продать Угальде ПСВ

«Спартак» запросит у ПСВ около 20 миллионов евро за продажу нападающего Манфреда Угальде.
Эта сумма превышает размер рекордного трансфера эйндховенцев. За самого дорогого игрока в истории клуба Рубена ван Боммела заплатили 15,8 миллиона евро в 2025 году.
Сообщается, что ПСВ ищет игрока на замену Рикардо Пепи, который перейдет в «Фулхэм» за 36 миллионов евро – с учетом бонусов эта сумма может возрасти до 40 миллионов.
Нидерландский клуб уже пытался взять игрока в аренду с правом выкупа в конце зимнего трансферного окна в этом году. Осуществить эту сделку не удалось, в связи с чем ПСВ принял решение не отпускать Пепи в «Фулхэм» до лета.
Клуб из Эйндховена также рассматривает возможность подписания Альваро Родригеса из «Эльче» или Мики Бирета из «Монако».
Ранее пресс-атташе ПСВ Ник Тол отреагировал на информацию о возможном переходе Угальде.
- 23-летний коста-риканец в этом сезоне провел за «Спартак» 26 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
- Срок контракта Угальде с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
- «Спартак» приобрел игрока у «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.