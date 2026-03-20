Стала известна сумма, за которую «Спартак» согласится продать Угальде ПСВ

«Спартак» запросит у ПСВ около 20 миллионов евро за продажу нападающего Манфреда Угальде.

Эта сумма превышает размер рекордного трансфера эйндховенцев. За самого дорогого игрока в истории клуба Рубена ван Боммела заплатили 15,8 миллиона евро в 2025 году.

Сообщается, что ПСВ ищет игрока на замену Рикардо Пепи, который перейдет в «Фулхэм» за 36 миллионов евро – с учетом бонусов эта сумма может возрасти до 40 миллионов.

Нидерландский клуб уже пытался взять игрока в аренду с правом выкупа в конце зимнего трансферного окна в этом году. Осуществить эту сделку не удалось, в связи с чем ПСВ принял решение не отпускать Пепи в «Фулхэм» до лета.

Клуб из Эйндховена также рассматривает возможность подписания Альваро Родригеса из «Эльче» или Мики Бирета из «Монако».

Ранее пресс-атташе ПСВ Ник Тол отреагировал на информацию о возможном переходе Угальде.