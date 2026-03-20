  • Стала известна сумма, за которую «Спартак» согласится продать Угальде ПСВ

Стала известна сумма, за которую «Спартак» согласится продать Угальде ПСВ

Сегодня, 08:30
25

«Спартак» запросит у ПСВ около 20 миллионов евро за продажу нападающего Манфреда Угальде.

Эта сумма превышает размер рекордного трансфера эйндховенцев. За самого дорогого игрока в истории клуба Рубена ван Боммела заплатили 15,8 миллиона евро в 2025 году.

Сообщается, что ПСВ ищет игрока на замену Рикардо Пепи, который перейдет в «Фулхэм» за 36 миллионов евро – с учетом бонусов эта сумма может возрасти до 40 миллионов.

Нидерландский клуб уже пытался взять игрока в аренду с правом выкупа в конце зимнего трансферного окна в этом году. Осуществить эту сделку не удалось, в связи с чем ПСВ принял решение не отпускать Пепи в «Фулхэм» до лета.

Клуб из Эйндховена также рассматривает возможность подписания Альваро Родригеса из «Эльче» или Мики Бирета из «Монако».

Ранее пресс-атташе ПСВ Ник Тол отреагировал на информацию о возможном переходе Угальде.

  • 23-летний коста-риканец в этом сезоне провел за «Спартак» 26 матчей, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
  • Срок контракта Угальде с красно-белыми рассчитан до середины 2028 года.
  • «Спартак» приобрел игрока у «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро без учета бонусов.

Еще по теме:
Соболев до сих пор не компенсировал кражу, совершенную в «Спартаке» 3
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам дерби со «Спартаком» 1
Издевательская реакция фанатов «Зенита» на новый матч со «Спартаком» 7
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак ПСВ Фулхэм Пепи Рикардо Угальде Манфред
Комментарии (25)
subbotaspartak
1773987532
Как-то уже без разницы...
Прокс
1773990126
СракТак заплатит 50 лямов,чтобы он ушёл,минусовый проект всегда в жо...пе!!!
рылы
1773991299
да ладно! спартаг умеет работать в плюс? не верю! они же тупорылые)
"supermax"
1773991487
Кому он нужен за 20
pdorewerow
1773992360
алдан2014
1773992601
Продавать надо ,пока можно заработать. И найти ,пусть за большие деньги,игрока калибра Промеса-Халка. Иначе будет топтание на месте. Никто ведь по воротам из за штрафной попасть не может,невероятно. Как вспомнишь голы Куинси,так плакать хочется. Колоссальная потеря
ПалкоВводецъ007
1773993659
Этому неликвиду трёшка красная цена и то в базарный день. Гыгыгы
Император 1
1773994033
Я думаю, почти никто бы не продал Угальде тогда, но оказалось, что он „сдулся"
vvv123
1773996674
Я бы бесплатно отдал, только мешает в атаке!
опус 2
1773998939
Пресс-атташе ПСВ Ник Тол о возможном переходе Угальде -Мы не реагируем на такие слухи С какой стати ,Спартак запросит 20 млн у ПСВ ?
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
1
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
18:51
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова
16:29
1
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини
16:11
8
Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»
15:50
26
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
15:25
5
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
15:15
Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым
15:07
6
Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА
14:47
6
Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»
14:38
3
ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»
14:27
51
Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева
14:08
13
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
13:59
2
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
13:52
3
Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА
13:08
2
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
12:59
2
Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»
12:31
8
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
11:41
4
Адвокат Смолова сказала, сломал ли игрок глазницу потерпевшему в драке в кафе
11:29
2
Где смотреть матч «Балтика» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:17
Где смотреть матч «Краснодар» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:15
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:11
Экс-игрок «Локомотива» назвал футболиста «Зенита» лучшим в РПЛ
11:10
3
Все новости
