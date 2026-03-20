Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, сообщила, когда суд начнет слушание по делу футболиста.
«Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу», – сказала Кнутова.
По ее словам, рассматривать дело Смолова будет мировой судья Пресненского района Москвы.
- Форвард обвиняется по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
- Утром 28 мая 2025 года он подрался в «Кофемании».
- Защита намерена просить суд об освобождении Смолова от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа.
- По словам адвоката, Федор полностью признал вину, раскаялся и выплатил потерпевшему 1 миллион рублей.
Источник: «РИА Новости»