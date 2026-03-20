Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, сообщила, когда суд начнет слушание по делу футболиста.

«Уголовное дело в отношении Федора Смолова поступило в суд, на 1 апреля назначено заседание по существу», – сказала Кнутова.

По ее словам, рассматривать дело Смолова будет мировой судья Пресненского района Москвы.