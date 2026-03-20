Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»

Сегодня, 16:50
3

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Ростова» и «Динамо» (0:1) по итогам матча 21-го тура РПЛ.

Игру обслуживала бригада во главе с Яном Бобровским.

Бело-голубые запросили разбор двух спорных эпизодов, ростовчане – еще одного.

ЭСК поддержала два из трех решений главного арбитра.

1. Момент на 39-й минуте – проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Динамо» Рубенсу

Решение: судья ошибочно вынес второе предупреждение Рубенсу

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильей Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные. Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации.

2. Момент на 75-й минуте – проверка решения судьи отменить взятие ворот «Ростова»

Решение: судья правильно отменил взятие ворот «Ростова»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, забивший гол в ворота соперников, совершил толчок двумя руками игрока «Ростова» Илью Ваханию перед взятием ворот, повлиявший на возможность игрока обороны бороться за мяч, таким образом получив незаслуженное преимущество. В данной игровой ситуации правильно не был засчитан гол и назначен штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

3. Момент на 15-й минуте – проверка решения судьи удалить с поля игрока «Ростова» Виктора Мелехина

Решение: судья правильно удалил Мелехина

Голосование: единогласно

Мотивировка: Мелeхин играет в мяч, однако после этого он не опускает ногу и не пытается смягчить контакт с соперником. Выпрямленной ногой на высокой скорости он совершает контакт с использованием открытых шипов в ногу соперника с чрезмерной силой. Данное действие угрожает безопасности соперника и оценивается как серьезное нарушение правил игры.

Еще по теме:
Расписание финала Пути РПЛ и полуфиналов Пути регионов Кубка России 2
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ 3
Названа причина отсутствия Миранчука в составе сборной России 1
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Бобровский Ян
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1774015163
Этого ангажированного говнюка Бобровского, который сидя нам на варе, нам игры портит, надо строго наказать.
Ответить
Интерес
1774016397
"...с удивлением читаю я прессу :вроде факты, только в чьих интересах!?"
Ответить
MaxRnD
1774016554
Однотипные моменты в разных играх, с разными соперниками и игроками трактуются абсолютно по-разному, в зависимости от текущей конъюнктуры. Судьями просто используется двойное толкование правил, т.е. ровно то, о чём недавно и говорил Гаджиев: https://bombardir.ru/news/806620-gadzhiev-vyskazalsya-ob-adminresurse-bogatyh-klubov-posle-matcha-s-zenitom
Ответить
VVM1964
1774022237
Какое редкостное единодушие царит у нас в ЭСК - видимо с Госдумы берут пример !)...
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
2
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
22
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
4
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
Мамаев отреагировал на отстранение Мойзеса от тренировок ЦСКА
18:57
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
18:51
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
22
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
4
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова
16:29
1
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини
16:11
8
Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»
15:50
26
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
15:25
5
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
15:15
Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым
15:07
6
Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА
14:47
6
Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»
14:38
3
ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»
14:27
52
Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева
14:08
13
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
13:59
2
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
13:52
3
Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА
13:08
2
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
12:59
2
Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»
12:31
8
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
11:41
4
Адвокат Смолова сказала, сломал ли игрок глазницу потерпевшему в драке в кафе
11:29
2
Где смотреть матч «Балтика» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:17
Где смотреть матч «Краснодар» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:15
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 