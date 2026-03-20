ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращения «Ростова» и «Динамо» (0:1) по итогам матча 21-го тура РПЛ.

Игру обслуживала бригада во главе с Яном Бобровским.

Бело-голубые запросили разбор двух спорных эпизодов, ростовчане – еще одного.

ЭСК поддержала два из трех решений главного арбитра.

1. Момент на 39-й минуте – проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче игроку «Динамо» Рубенсу

Решение: судья ошибочно вынес второе предупреждение Рубенсу

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Рубенса в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Ильей Вахания комиссия квалифицирует как неосторожные. Не было очевидных оснований для вынесения второго предупреждения в матче за безрассудство. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара в пользу команды «Ростов» без вынесения дисциплинарных санкций в данной игровой ситуации.

2. Момент на 75-й минуте – проверка решения судьи отменить взятие ворот «Ростова»

Решение: судья правильно отменил взятие ворот «Ростова»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб, забивший гол в ворота соперников, совершил толчок двумя руками игрока «Ростова» Илью Ваханию перед взятием ворот, повлиявший на возможность игрока обороны бороться за мяч, таким образом получив незаслуженное преимущество. В данной игровой ситуации правильно не был засчитан гол и назначен штрафной удар в пользу обороняющейся команды.

3. Момент на 15-й минуте – проверка решения судьи удалить с поля игрока «Ростова» Виктора Мелехина

Решение: судья правильно удалил Мелехина

Голосование: единогласно

Мотивировка: Мелeхин играет в мяч, однако после этого он не опускает ногу и не пытается смягчить контакт с соперником. Выпрямленной ногой на высокой скорости он совершает контакт с использованием открытых шипов в ногу соперника с чрезмерной силой. Данное действие угрожает безопасности соперника и оценивается как серьезное нарушение правил игры.