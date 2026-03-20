Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал мечтой привлечение воспитанников «Зенита» к основному составу.
«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту.
И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в «Зените», были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», – сказал Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда».
- ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
