Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»

Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»

Сегодня, 12:31
8

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал мечтой привлечение воспитанников «Зенита» к основному составу.

«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту.

И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в «Зените», были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», – сказал Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда».

  • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.

Еще по теме:
В сборной России объяснили вызов пяти вратарей
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
Экс-игрок «Локомотива» назвал футболиста «Зенита» лучшим в РПЛ 1
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1773999658
А как же цыгане? Своих то нет)) Там и в спортшколах уже видать цыганей учат играть)))
Ответить
Бумбраш
1774000411
Сколько лжи и лицемерия.Кондаков в старте вышел,а уже такие пафосные речи..а сколько российских игроков замориновалиив зинке? А это конкуренция,совсем забыл
Ответить
anatolich72
1774000680
Гнусность
Ответить
Good_win_ФКСМ
1774002717
столько лицемерного пафоса редко доводилось слышать.... мюллер при покупке сперва будут оформлять как своих воспитанников в свою дюсш/академию - как воспитанников-переростков, сразу выпускать через недельку по программе ускоренного развития, а уже потом заявлять в основу....
Ответить
Айболид
1774006819
гудалин с неотёсанной палкой мечтают сжечь академию Зенита вместе с воситанниками .
Ответить
Главные новости
Соболев откровенно рассказал о решении покинуть «Спартак»
18:42
2
Бубнов – о Талалаеве: «У меня бы он кровью умылся»
18:18
6
Соболев раскрыл, как игроки «Зенита» относятся к опозданиям Вендела
17:54
3
Заявление ЦСКА о конфликте Мойзеса и Челестини
17:45
3
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
17:39
3
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
22
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Все новости
Все новости
10 игроков и 2 тренера пропустят 22-й тур РПЛ
18:51
Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»
17:31
21
Пономарев – о зимнем новичке ЦСКА: «Безголовый бездарь»
17:20
2
ФотоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Спартака»
17:00
8
ЭСК РФС признала судейскую ошибку в игре «Ростов» – «Динамо»
16:50
3
Семак высказался о том, что «Зенит» в двух матчах подряд забивает только с пенальти
16:42
6
Стала известна дата начала судебного слушания по уголовному делу Смолова
16:29
1
Пономарев выбрал сторону в конфликте Мойзеса и Челестини
16:11
8
Соболев может отказаться от трансфера в АПЛ: «Очень сильно подумаю»
15:50
26
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
15:25
5
Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи
15:15
Назван срок дисквалификации Челестини за стычку с Талалаевым
15:07
6
Решение ЭСК РФС по удалениям в конце матча «Балтика» – ЦСКА
14:47
6
Селюк – о Гурцкая: «Пусть этот горе-эксперт начинает готовить 200 тысяч»
14:38
3
ЭСК РФС вынес вердикт по судейству Карасева в матче «Зенит» – «Спартак»
14:27
51
Стало известно, на сколько матчей дисквалифицировали Талалаева
14:08
13
Бывший тренер ЦСКА высказался о ситуации с Мойзесом и Челестини
13:59
2
Экс-тренер «Динамо» оценил критику в адрес Семака
13:52
3
Стало известно, как отстраненный Мойзес тренируется в ЦСКА
13:08
2
«Локомотив» летом может избавиться от двух легионеров
12:59
2
Миллер высказался о привлечении воспитанников к основе «Зенита»
12:31
8
Шаронов ответил, станет ли «Зенит» чемпионом с любым тренером
11:41
4
Адвокат Смолова сказала, сломал ли игрок глазницу потерпевшему в драке в кафе
11:29
2
Где смотреть матч «Балтика» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:17
Где смотреть матч «Краснодар» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:15
Где смотреть матч ЦСКА – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:13
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 21 марта 2026
11:11
Экс-игрок «Локомотива» назвал футболиста «Зенита» лучшим в РПЛ
11:10
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 