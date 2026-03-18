Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/2 Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 18 марта, начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Денисов, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Жедсон, Барко, Массалыга, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

«Динамо»: Расулов, Касерес, Дэвид, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Гладышев, Нгамале, Бителло, Тюкавин.

Главный тренер: Ролан Гусев

