Ташуев определил проблемы в игре «Спартака»: «Мучается по инерции»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев оценил «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«Пропускают очень много голов, здесь есть некая системность. Залетают такие мячи, что видно – нет организации в игре всей команды в обороне.

Хотя ничего не изменилось – Барко определяет атакующую игру в средней линии, тот же Мартинс. Похоже на то, что было, но пропускают очень много мячей. Это моветон. Слишком много и слишком легко.

В том же матче с «Акроном» при счете 3:1 казалось, что все, повалят на лопатки, затем пенальти, который фифти-фифти, пропуск еще одного мяча. В общем, проблемки есть, «Спартак» еще мучается по инерции. Но пока прошло слишком мало времени, надо смотреть на более долгом отрезке», – сказал Ташуев.