Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»

Сегодня, 17:31
22

Комментатор Геннадий Орлов ответил на критику в адрес «Зенита» из-за назначения спорных пенальти в их пользу.

  • В субботу петербуржцы победили «Спартак» (2:0) в 21-м туре РПЛ, забив оба мяча с пенальти. Второй оказался дискуссионным, хотя ЭСК РФС поддержала решение Сергея Карасева.
  • В среду зенитовцы одолели «Динамо Мх» (1:0) в FONBET Кубке России, реализовав спорный 11-метровый.
  • Только две команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита».

«Да нет, ну ребят… Во-первых, сколько раз «Зенит» недополучал 11-метровых, которые зарабатывал? Вспомните историю всех матчей. Ну что вы?!

Я никогда не забуду: «Зенит» играет со «Спартаком» в Москве. Я вeл репортаж. И там был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили пенальти. Я помню такой момент.

И другие были моменты, даже в недавних матчах. Всегда у «Зенита» есть моменты, когда судьи… Но они так и ко всем остальным», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
А-мне-по х-Я-Был-Пьян
1774018105
Кроме начала 2026 Зенит каждый год больше всех засуживали. Много раз показывали таблицу лояльности судей. Зенит был всегда в конце списка. Спартак первый.
Ответить
...уефан
1774018603
...ночной звонок Миллера привёл в соответствие мысли и артикуляцию деда, согласно статусу в системе координат Зенита...
Ответить
sispalovich
1774018621
Ответить
шахта Заполярная
1774018841
Гена не свисти, что бы со Спартаком зинке, ворота Спартака пенальти не дали. Доказательство в студию. Так любой может насвистеть, а тем более с берегов Невы, вам в этом равных нет
Ответить
Цугундeр
1774019071
Геша заёрзал.."Шеф,всё пропало.." Пошёл по другим сусекам скрести, хохляра хитрожопая..(
Ответить
Юбиляр
1774019948
Согласен - это недоработка!!! Как говорил Дзержинский - "то, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка"! Гыгыгы.
Ответить
k611
1774020067
А сколько переполучал...
Ответить
алдан2014
1774020392
Жареным видать пахнуло не слабо,что дядя Гена заерзал
Ответить
val69
1774020568
Один раз за сто из них лет...
Ответить
FCSpartakM
1774022059
Ну и пример привел, хахах.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 