Орлов: «А сколько раз «Зенит» недополучал пенальти?»

Комментатор Геннадий Орлов ответил на критику в адрес «Зенита» из-за назначения спорных пенальти в их пользу.

В субботу петербуржцы победили «Спартак» (2:0) в 21-м туре РПЛ, забив оба мяча с пенальти. Второй оказался дискуссионным, хотя ЭСК РФС поддержала решение Сергея Карасева.

В среду зенитовцы одолели «Динамо Мх» (1:0) в FONBET Кубке России, реализовав спорный 11-метровый.

Только две команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита».

«Да нет, ну ребят… Во-первых, сколько раз «Зенит» недополучал 11-метровых, которые зарабатывал? Вспомните историю всех матчей. Ну что вы?!

Я никогда не забуду: «Зенит» играет со «Спартаком» в Москве. Я вeл репортаж. И там был момент, когда в ворота «Спартака» не назначили пенальти. Я помню такой момент.

И другие были моменты, даже в недавних матчах. Всегда у «Зенита» есть моменты, когда судьи… Но они так и ко всем остальным», – сказал Орлов.